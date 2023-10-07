محمد الضيف اعلن بدء عملية "طوفان الأقصى": الضربة الأولى من العملية تجاوزت 5 آلاف صاروخ

اعلن القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، في كلمة له "بدء عملية طوفان الأقصى"، مشيرا الى انه "قررنا أن نضع حدا للانتهاكات الإسرائيلية".

واكد الضيف أن "الضربة الأولى من عملية طوفان الأقصى تجاوزت 5 آلاف صاروخ استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية"، لافتا الى انه "بدءا من اليوم ينتهي التنسيق الأمني مع الاحتلال".

ورأى الضيف ان "اليوم يستعيد شعبنا ثورته ويعود لمشروع إقامة الدولة، وطوفان الأقصى أكبر مما يظن الاحتلال ويعتقد"، مشددا على انه "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال".

وتابع : "اليوم كل من عنده بندقية فليخرجها فقد آن أوانها، ومن لم يستطع المشاركة في طوفان الأقصى بشكل مباشر فليشارك بالتضامن"، داعيا الجميع الى متابعة التوجيهات والتعليمات عبر البيانات العسكرية المتتابعة.