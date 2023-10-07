الحكومة الالمانية تعتزم وقف تمويل منظمات الإنقاذ البحري الخيرية

افادت صحيفة بيلد الالمانية بأن "الحكومة الألمانية تعتزم وقف تمويل منظمات الإنقاذ الخيرية في البحر الأبيض المتوسط بعد أن انتقدتها إيطاليا بشأن هذه القضية".

وذكرت الصحيفة أن ميزانية ألمانيا لعام 2023 خصصت مليوني يورو لتمويل جمعيات الإنقاذ البحري الخيرية، لكن لا يوجد ذكر لها في مشروع الميزانية لعام 2024.

وأضافت نقلا عن مصادر في لجنة الميزانية بالبرلمان الألماني أن ذلك "لم يكن سهواً".

وكشفت بيلد إن المستشارية ووزارة الخارجية تؤيدان إلغاء التمويل.