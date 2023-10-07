وضع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي قيد التحقيق الرسمي بشأن قضية حصوله على أموال من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل إحدى حملاته الانتخابية.
وكشفت قناة "فرانس 24" إن ساركوزي وضع قيد التحقيق الرسمي بشبهات حصوله على تمويل ليبي لحملتة الانتخابية في العام 2007.
وسياحكم الرئيس السابق في مطلع العام 2025 في باريس، وسيمثل أمام المحكمة الجنائية على مدى أربعة أشهر بتهمة الفساد السلبي وتشكيل عصابة أجرامية وتمويل غير قانوني للحملة الانتخابية وإخفاء اختلاس أموال عامة ليبية. وهو ينفي أن يكون تلقى دعما ماليا من ليبيا.
في الجزء الرئيسي من هذه القضية المتشعبة، يشتبه القضاء الفرنسي بأن ساركوزي ومقربين عدة منه أقاموا اتفاقا مع القذافي للحصول على دعم مالي سري خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ساركوزي العام 2007.
وسيمثل ساركوزي أمام المحكمة إلى جانب 12 شخصا آخرين من بينهم ثلاثة وزراء يمنيين من حكوماته وهما وزيرا الداخلية المقربان من ساركوزي كلود غيان وبريس اورتوفو فضلا عن إريك ورث أمين صندوق حملته الانتخابية السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر توجيه اتهامات لساركوزي لحصوله على دعم مالي من القذافي خلال عام 2007 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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