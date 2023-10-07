السفير الروسي بواشنطن: قرار الولايات المتحدة طرد الدبلوماسيين الروسيين غير مبرر

وصف السفير الروسي بواشنطن أناتولي أنطونوف قرار السلطات الأميركية طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس بأنه غير مبرر ويمثل "خظوة جديدة نحو المجابهة"، لافتا إلى أن "الجانب الاميركي لم يكشف عن التفاصيل بشأن طرد الدبلوماسيين الروسيين لوسائل الإعلام".

وأضاف أنه "من المهم بالنسبة للإدارة الأميركية أن تظهر أن طرد دبلوماسيين أميركيين من روسيا بسبب أنشطتهم التحريبية لم يبق بدون رد".

وتابع: "من اللافت أنه ردا على طلبي لتوضيح الاتهام الموجه إلى زملائنا، لم تتمكن الخارجية الأميركية من تقديم المبررات لذلك، ونحن نتعامل مع انتقام بسيط، ما لا يعزز كرامة الدبلوماسية الأميركية".

وأكد أن موظفي السفارة الأميركية بموسكو، اللذين طردتهما روسيا قاما بأعمال لا علاقة لها بالعمل الدبلوماسي، وخصوصا التدخلات في الشؤون الداخلية لروسيا، ما يضر بأمنها القومي.