السلطات الاميركية ستعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا يوم 11 تشرين الاول

أفادت وكالة "رويترز" بأن الولايات المتحدة ستعلن عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا يوم 11 تشرين الاول.

وحسب المصادر، فإن قيمة حزمة المساعدات الجديدة ستبلغ 200 مليون دولار. ولم يتم الكشف عن التفاصيل بشأنها بعد، لكنها ستتضمن على الأرجح الذخيرة والمعدات العسكرية المماثلة لتلك التي تضمنتها حزم المساعدات السابقة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المساعدات الجديدة خلال اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بتوريدات الأسلحة لأوكرانيا في بروكسل.