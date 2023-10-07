شكرا لقرائتكم خبر عن مرثا محروس نائبة التنسيقية: بيان البرلمان الأوروبى يستهدف تشويه صورة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مضيفة أن هذا التدخل السافر يتعمد الإساءة وتشويه صورة الدولة المصرية أمام العالم وهذا أمر مرفوض.

وأشارت إلي أن دائما دول الاتحاد الأوروبي تنادي بحقوق الإنسان والحريات، ولكن هي أول من تنتهك هذه المبادئ بتدخلها في ما لا يعنيها أي شئون الدولة المصرية لاسيما الدول العربية وهذا كله لدعم مصالحها الشخصية.

واستكملت "محروس" قائلة :"بالعودة إلي الوراء سوف نري أن الاتحاد الأوروبي عندما تدخل من قبل لدعم أشخاص بعينهم مع مرور الوقت شاهدنا أنهم ليس لديهم أي ولاء لوطنهم بل كانوا عملاء ضد مصر، هذه التدخلات لا تستند علي أدلة ووقائع بل الهدف هو اختيار الوقت التي تمر به الدولة المصرية بالانتخابات الرئاسية فضلا عن الاحتفال بالذكرى الـ50 لحرب أكتوبر لإثارة الجدل والتوتر بالدولة المصرية ومحاولة تشكيك الشعب بنزاهة وشفافية المؤسسات القضائية".

وأكدت أن ذلك الأمر غير مقبول، منوهة أن مصر أثبتت اهتمامها بملف حقوق الانسان بأكثر من موقف علني وعلينا أن لا نسمح بإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في مصر .