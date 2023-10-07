يديعوت أحرونوت: عشرات المسلحين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن "عشرات المسلحين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا" وافادت قناة "الجزيرة" بأن الجيش الإسرائيلي فقد السيطرة على إحدى قواعده وعلى معبر إيرز.

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