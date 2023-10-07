في صحف اليوم: تخوف من تدفق اضافي للنازحين الى لبنان

لفتت مصادر معنية بملف النازحين لصحيفة "الجمهورية"، الى انّ "مشكلة النازحين قائمة على ثلاثة جهات تفاقمها: الاول، المجتمع الدولي ورفضه اعادة النازحين على اعتبار انه لم يحن الأوان لذلك. والثاني، الدولة اللبنانية المتخبطة في محاذراتها ان تخالف توجه المجتمع الدولي، وفي ضعفها وعدم امتلاكها القرار والقدرة على فرض اعادة النازحين او ضبط الحدود. اما الثالث، فهو الجانب السوري الذي لم يقم بأيّ خطوة من جانبه لضبط معابر التهريب من الجانب الآخر، بل يعتمد التراخي فيها ويغضّ النظر عنها، على نحوٍ يبدو فيه وكأنّه يتعمّد فتح هذه المعابر امام السوريين، وربما غير السوريين، وتسهيل عبورهم الى لبنان".

في هذا الاطار، حذّر مرجع امني عبر "الجمهورية"، من ان "الاجراءات الذاتية التي تقوم بها بعض البلديات في بعض المناطق قد تكون مطلوبة، الا انها ليست كافية لضبط هذا الملف والحَد من مخاطره، بل ان المطلوب هو توفير الامكانات اللازمة لكل الاجهزة الامنية والعسكرية التي تمكّنها من أداء مهماتها، خصوصاً انّ ضعف الامكانات كما هو حالها راهناً، يجعلها عاجزة عن أداء دورها كما يجب. سواء في اماكن انتشار النازحين او على الحدود".

وكشف المرجع انّ "اعداداً هائلة من السوريين، لا بل مخيفة، عبرت في اتجاه لبنان في الاشهر الاخيرة، وخطورتها انها لا تضمّ عائلات، بل غلب عليها عنصر الشباب بين 18 و24 سنة، وهو الأمر الذي عزّز المخاوف لدينا من أن تكون خلف ذلك نوايا عدوانية تجاه لبنان، عبر رفد الخلايا الارهابية بعناصر اضافية"، مشيرا الى ان ثمّة "توقيفات تحصل بشكل شبه يومي لأفراد سوريين مرتبطين بمنظمات ارهابية. فالخطر كبير، ومن الخطأ الاستهانة بالحادثة التي حصلت قبل اسابيع في حي السلم، حيث رمى إرهابي نفسه من سطح احد المباني قبل إلقاء القبض عليه".

كما تخوّف المرجع عينه من "تدفق اضافي للنازحين، بالتوازي مع الحديث عن ان تركيا قد اتخذت اجراءات بحق النازحين وبدأت تسهّل خروجهم منها، وهو امر يثير الخشية من أن لا يكون عبور السوريين مصدره سوريا فقط، بل من تركيا الى سوريا فلبنان".