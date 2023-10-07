اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي، في تصريح له ان "حركة حماس بدأت بعملية مزدوجة شملت اطلاق قذائف صاروخية وتسلل مسلحين الى داخل الاراضي الإسرائيلية"، مؤكدا ان "الجيش الاسرائيلي سيدافع عنه سكان دولة إسرائيل وحماس ستدفع ثمنًا باهظًا".
كما اعلن الجيش الاسرئيلي التأهب لحالة الحرب بعد تسلل فلسطينيين إلى قلب إسرائيل
واكد ان "الجمهور مطالب بالانصياع لتعليمات الجبهة الداخلية والبقاء داخل المناطق".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي أعلن التأهب لحالة الحرب: حماس بدأت عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية وتسلل مسلحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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