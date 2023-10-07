احراق دبابة اسرائيلية بغلاف غزة ووزير الدفاع الإسرائيلي يعلن استدعاء جنود الاحتياط

اعلن وزير الدفاع الإسرائيلي استدعاء جنود الاحتياط بعد الهجمات الصاروخية من قطاع غزة وتسلل مقاتلين فلسطينيين باتجاه مستوطنات غلاف غزة. كما افيد عن احراق دبابة اسرائيلية في غلاف غزة وسط استمرار اطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه المستوطنات الاسرائيلية. وفي وقت سابق، اعلن القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، في كلمة له "بدء عملية طوفان الأقصى"، مشيرا الى انه "قررنا أن نضع حدا للانتهاكات الإسرائيلية". واكد الضيف أن "الضربة الأولى من عملية طوفان الأقصى تجاوزت 5 آلاف صاروخ استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية"، لافتا الى انه "بدءا من اليوم ينتهي التنسيق الأمني مع الاحتلال". ولاحقا اعلن الجيش الاسرائيلي بدء شن غارات واستهداف مواقع لحركة حماس في قطاع غزة.

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