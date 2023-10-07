ضاهر: تحرّكوا قبل أن تنفجر ازمة النازحين أمنيّاً وما نخشاه أنّ موعد الانفجار اقترب

اشار النائب ميشال ضاهر، الى اننا "حذّرنا وما زلنا وسنبقى نحذّر من أزمة النازحين، ولكن لا يعني ذلك أن ننجرّ وراء ردّات فعل يدفع ثمنها غالباً أبرياء، وقد تجرّ انتقاماً وتؤدّي الى فوضى. مع حلّ أزمة النازحين بخطّة عمليّة تُنفّذ فوراً، من دون إراقة دماء

‏فيا أيّها السادة الوزراء، تحرّكوا قبل أن تنفجر هذه الأزمة أمنيّاً، وما نخشاه أنّ موعد الانفجار اقترب".