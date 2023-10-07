اشار النائب ميشال ضاهر، الى اننا "حذّرنا وما زلنا وسنبقى نحذّر من أزمة النازحين، ولكن لا يعني ذلك أن ننجرّ وراء ردّات فعل يدفع ثمنها غالباً أبرياء، وقد تجرّ انتقاماً وتؤدّي الى فوضى. مع حلّ أزمة النازحين بخطّة عمليّة تُنفّذ فوراً، من دون إراقة دماء
فيا أيّها السادة الوزراء، تحرّكوا قبل أن تنفجر هذه الأزمة أمنيّاً، وما نخشاه أنّ موعد الانفجار اقترب".
كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر: تحرّكوا قبل أن تنفجر ازمة النازحين أمنيّاً وما نخشاه أنّ موعد الانفجار اقترب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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