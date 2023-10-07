شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. تحذيرات من أمواج عاتية ورياح وأمطار غزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مع اقتراب الإعصار كوينو من إقليم قوانغدونغ الجنوبي وجزيرة هاينان، أصدرت الصين تحذيرات اليوم السبت من أمواج عاتية وأمطار غزيرة ورياح قوية.

وأشارت إدارة المحيطات الحكومية إن من المتوقع ارتفاع الأمواج في بحر الصين الجنوبي إلى تسعة أمتار تحت تأثير العاصفة اليوم وغدًا.

الإعصار كوينو

وأصدرت تحذيرًا باللون البرتقالي، وهو ثاني أعلى مستوى في نظام تحذير رباعي الألوان.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن الإعصار كوينو يتجه غربًا على طول الساحل الجنوبي للصين بسرعة تتراوح بين خمسة وعشرة كيلومترات في الساعة.

عاصفة استوائية قوية

ومن المتوقع أن تضعف قوة الإعصار ويتحول إلى عاصفة استوائية قوية في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وتسبب كوينو في مقتل شخص وإصابة ما يقرب من 400 في تايوان، وألحق أضرارًا بالغة في جزيرة أوركيد النائية، قبالة الساحل الشرقي لتايوان.