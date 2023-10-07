شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل الأمريكية" تتهم رقيب سابق بمحاولة نقل معلومات للصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن السلطات قبضت على رقيب سابق بالجيش واتهمته بمحاولة نقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني إلى الصين.

وأشارت الوزارة في بيان، أن جوزيف دانيال شميدت الذي كان آخر موقع خدمة له هو قاعدة (لويس-مكورد) المشتركة في واشنطن متهم بارتكاب جرائم اتحادية لمحاولة إرسال معلومات تتعلق بالدفاع الوطني والاحتفاظ بها.

قضايا التجسس في أمريكا

وسبق أن وجه القضاء الأمريكي تهمة التجسس لحساب الصين إلى ضابط في شرطة نيويورك جمع معلومات عن الجالية التيبتية في نيويورك.

وجمع ضابط احتياط في الجيش الأمريكي، بين عامي 2018 و2020، معلومات تتصل بأنشطة مجتمعه التيبتي، وزود مشغليه بمصادر استخبارية محتملة.

التجسس لصالح الصين في أمريكا

وكان الضابط يخدم في مفوضية للشرطة في شمال شرقي حي كوينز، ويشغله أفراد من القنصلية الصينية في نيويورك.

كما سمح الضابط لأعضاء من القنصلية الصينية بحضور فعاليات نظمتها شرطة نيويورك، وقبض الضابط من مشغليه الصينيين عشرات آلاف الدولارات مقابل خدماته.