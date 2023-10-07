حذّر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، من "لعبة الانتقام التي يمارسها البعض اتجاه النازحين الذين يدفعون ثمن أسوأ حرب قادتها واشنطن وأوروبا اتجاه سوريا وما زالت، خاصة أنّ البعض يمارس لعبة الانتقام بخلفية مجاميع أمن ذاتي، والمطلوب من الدولة اللبنانية وأجهزتها حماية أمن البلد والناس بما في ذلك أمن النازحين وتطبيق قوانين السيادة اللبنانية، والحل يكمن بقمع الدور المهيمن لمفوضية اللاجئين والسفارات الغربية وجمعياتها التي تدوس على السيادة اللبنانية، وأي ردة فعل خطأ تضع البلد على حافة كارثة لا سابق لها".

كانت هذه تفاصيل خبر قبلان: المطلوب من الدولة اللبنانية وأجهزتها حماية أمن البلد والناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.