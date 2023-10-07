اعلن المتحدث باسم الجیش الإسرائيلي، افيخاي ادرعي، ان "الجيش الاسرائيلي اطلق "السيوف الحديدية" ضد حماس في قطاع غزة". وكشف ادرعي ان "حركة حماس أطلقت حوالي 2200 صاروخ من قطاع غزة وشنت هجوما من الأرض والبر والبحر". يذكر انه أُطلِقت مئات الصواريخ من غزّة نحو إسرائيل، بشكل مفاجئ، في ساعة مبكرة صباح اليوم مع تسلسل عشرات المسلحين باتجاه مستوطنات غلاف غزة، ولاحقا اعلن القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، في كلمة له "بدء عملية طوفان الأقصى"، مشيرا الى انه "قررنا أن نضع حدا للانتهاكات الإسرائيلية".

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