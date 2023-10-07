افادت قناة الجزيرة عن "إطلاق دفعات صاروخية جديدة من قطاع غزة تجاه مواقع ومدن إسرائيلية". واكدت القناة 13 الإسرائيلية انه "تم إجلاء عشرات الجرحى من المستوطنات إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع".

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