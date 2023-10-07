افادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "العشرات من مقاتلي حماس لا يزالوان يتجولون في شوارع المستوطنات". واعلن الجيش الإسرائيلي عن "إغلاق طرق ومواقع والتحول إلى طرق بديلة في المناطق القريبة من السياج الحدودي مع قطاع غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام إسرائيلية: العشرات من مقاتلي حماس لا يزالوان يتجولون في شوارع المستوطنات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.