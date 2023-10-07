هيئة البث الإسرائيلية: المسلحون تسللوا إلى إسرائيل من الجو والبر والبحر

اعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن "المسلحين تسللوا إلى إسرائيل من الجو والبر والبحر"، مشيرة الى انه "تم الدفع بالعديد من قوات الجيش الإسرائيلي إلى سديروت".

هذا ونشرت كتائب القسم صورا لمقاتليها داخل مستوطنات غلاف غزة.

كما اعلن مستشفى سوروكا في بئر السبع انه "استقبلنا أكثر من ثمانين مصابا حتى اللحظة".