كتائب القسام: سيطرنا على كيبوتس وموقع كرم أبو سالم العسكري شرق رفح جنوبي قطاع غزة

اعلنت كتائب القسام، في بيان انه "سيطرنا على كيبوتس وموقع كرم أبو سالم العسكري شرق رفح جنوبي قطاع غزة".
من جهتها، افادت الإذاعة الإسرائيلية، بأن "كتائب القسام اقتحمت مستوطنات في غلاف غزة وأسرت عددا من الجنود".
هذا واظهرت الصور جنودا من الجيش الإسرائيلي محاصرين داخل قاعدة عسكرية في غلاف غزة.
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