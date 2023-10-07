الجيش الإسرائيلي: الدخول البري إلى غزة قد يكون جزءا من العملية ومن المتوقع تعبئة عشرات الآلاف من قوات الاحتياط

اعلن الجيش الإسرائيلي أن "الدخول البري إلى غزة قد يكون جزءا من العملية ومن المتوقع تعبئة عشرات الآلاف من قوات الاحتياط".
وكشف موقع والا الإسرائيلي، أن "الجيش الإسرائيلي يخوض اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين في عدد كبير من المواقع على حدود قطاع غزة".
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