الجهاد الإسلامي: نحن جزء من معركة طوفان القدس ومقاتلونا بجانب إخوانهم في حماس حتى النصر

اكد الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، ان سرايا القدس جزء من هذه المعركة، ومقاتلونا بجانب إخوانهم في حماس كتفا إلى كتف حتى النصر".

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