زلزال بقوة 6,2 درجة ضرب غرب أفغانستان

افادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، عن أن "زلزالا بقوة 6,2 درجة ضرب غرب أفغانستان، وكان مركزه قريباً من أكبر مدينة في المنطقة".
واوضحت إنّ "مركز الزلزال كان على بعد 40 كيلومتراً شمال غرب مدينة هرات، وأعقبته هزّة ارتدادية بقوة 5,5 درجة على مقياس ريشتر".
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