«طوفان الأقصى».. كتائب القسام تطلق مئات الصواريخ باتجاه تل أبيب.. والجيش الإسرائيلي يعلن حالة التأهب للحرب

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن مئات الصواريخ أطلقت من قطاع غزة، منذ فجر اليوم، باتجاه مستوطنات الغلاف وتل أبيب، مشيرة إلى أن صافرات الإنذار تدوي في تلك المناطق.

وأفات قناة "روسيا اليوم" بأنه تم سماع أصوات انفجارات متتالية في غزة ناتجة عن محاولة اعتراض القبة الحديدية صواريخ عدة.

وأصدر الجيش الاسرائيلي بيانا قال فيه إن "عشرات صافرات الإنذار تدوي في جنوب ووسط البلاد، والتفاصيل قيد الفحص".

وأضافت القناة أنه تم تعليق الدوام الدراسي في مدارس قطاع غزة.

وأوضحت القناة أن مئات الصواريخ أطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة ووسط إسرائيل، مشيرة إلى أن أصوات انفجارات كثيرة سُمعت في سماء تل أبيب. كما دوت صافرات الإنذار في "بيت شيمش" قرب القدس، وفي محيط سجني رامون ونفحة في صحراء النقب.

وأضافت أن هناك سقوط مباشر للصواريخ على أبنية سكنية حتى في وسط إسرائيل مع عدم اعتراضها من قبل القبة الحديدية، لافتة إلى أنه تم فتح الملاجىء في عدة بلديات إسرائيلية.

بيان من كتائب القسام

من جانبه، أعلن القائد العام لكتائب القسام، محمد الضيف، عن بدء عملية "طوفان الأقصى"، مؤكدا أن "الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وقال الضيف في بيان إنه "اليوم يتفجر غضب الأقصى، وغضب أمتنا، ومجاهدونا الأبرار هذا يومكم لتفهموا العدو أنه قد انتهى زمنه.. نفذوا هجماتكم على المستوطنات بكل ما يتاح لكم من وسائل وأدوات".

وأضاف القائد العام لكتائب القسام: "بدءا من اليوم ينتهي التنسيق الأمني، فقد آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".

ودعا "المقاومة الإسلامية في لبنان والعراق وسوريا واليمن إلى الالتحام مع مقاومة فلسطين".

وتابع الضيف: "اليوم كل من عنده بندقية ليخرجها، هذا أوانها، وليخرج كل منكم بشاحنته أو سيارته أو بلطته، اليوم يفتح التاريخ أنصع وأشرف صفحاته".

وأشار إلى أن "الاحتلال ارتكب مئات المجازر بحق المدنيين، وسبق وأن حذرنا العدو من قبل، لكنه دنس المسجد الأقصى وتجرأ على مسرى الرسول، وهو ينتهك حريات حقوق الأسرى، والمستوطنون يعربدون ويسرقون ممتلكات المواطنين".

وقال محمد الضيف: "أطلقنا خلال نصف ساعة 5 آلاف صاروخ تجاه مستوطنات ومدن العدو، وندعو شباب الضفة لكنس الاحتلال من أراضيهم.. فلنشعل الأرض لهيبا دفاعا عن الأقصى".

حالة التأهب للحرب

أعلن الجيش الإسرائيلي، حالة التأهب للحرب عقب إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين عبر عدة نقاط من قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن إسرائيل تعرضت لقصف كثيف بالصواريخ من قطاع غزة، ترافق مع تسلل مسلحين من القطاع إلى الأراضي الإسرائيلية.

وطالب الجيش سكان الجنوب ووسط إسرائيل بالبقاء قرب الملاجئ الآمنة، مشيراً إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي يجري تقييماً للأوضاع.

ووفقا لقناة "الشرق"، فقد قال سكان في غزة إنهم سمعوا أصوات اشتباكات مسلحة على امتداد السياج الفاصل مع إسرائيل بالقرب من بلدة خان يونس الجنوبية، ورأوا تحركات كبيرة لمقاتلين، وذلك قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي عن تقارير أولية عن تسلل مسلحين من قطاع غزة.

وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية عن إرسال فرق إلى مناطق في جنوب إسرائيل بالقرب من غزة، ونصحت السكان بالتزام أماكنهم.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بنيامين نتنياهو سيجتمع مع كبار المسؤولين الأمنيين في الساعات المقبلة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي "حالة التأهب في سلاح الجو والقيادة الجنوبية" بعد أن دوت صفارات الإنذار في مدن تل أبيب وبئر سبع ومدينة هود هشارون وريشون لتسيون وبات يم وغيرها.

ودعا الجيش السكان في جنوب ووسط البلاد إلى "البقاء بالقرب من المناطق المحمية والملاجئ والامتثال لأوامر قيادة الجبهة الداخلية".