«تكتيك جديد».. المقاومة الفلسطينية تقتحم مستوطنة قرب غلاف غزة وسط حرب شوارع (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

أظهرت مقاطع فيديو مجموعة من المسلحين الفلسطينيين تنجح باقتحام مستوطنة سديروت المتاخمة لقطاع غزة.

ووفقا لقناة "روسيا اليوم"، فقد دارت حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة.

كما تمكن مقاتلو "عز الدين القسام" من أسر مستوطنين داخل مستوطنات "غلاف غزة".

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو لجندي إسرائيلي نجح فلسطينيون بأسره ونقله لقطاع غزة.

كما أظهر فيديو الاستيلاء على جيب "همر" إسرائيلي ودخوله لغزة.

وقامت المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة، فجر اليوم السبت، بإطلاق مئات الصواريخ باتجاه مستوطنات الغلاف، ووصلت الصواريخ إلى تل أبيب.

وفي بيان رسمي، أعلن محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن بدء عملية "طوفان الأقصى"، كاشفاً أنه تم إطلاق 5 آلاف صاروخ خلال نصف ساعة.

ودعا "الضيف" الفلسطينيين في الضفة إلى "كنس الاحتلال نصرة للأقصى".

كما دعا محمد الضيف "المقاومة الإسلامية في لبنان والعراق وسوريا واليمن إلى الالتحام مع المقاومة في فلسطين".