انت الان تتابع خبر بإشراف مباشر من وزير الداخلية.. الإطاحة بتاجر مخدرات في ذي قار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ" الخليج 365"، إنه "بإشراف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وبعملية نوعية تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات من إلقاء القبض على أحد المتاجرين بالمخدرات بالجرم المشهود متلبسا بحيازة (4) كيلو غرام و (250) غرام من مادة الكرستال المخدرة في ذي قار".



وأضافت الوزارة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه بموجب قرار قضائي عن جريمة المتاجرة بالمخدرات لينال جزاءه العادل".

