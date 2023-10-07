انت الان تتابع خبر مشهد تستضيف مؤتمرا علميا مشتركا بين العراق وإيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وكالة أنباء "إيرنا"، تستضيف جامعة "فردوسي" في مشهد هذا المؤتمر العلمي المشترك بين الفترة الممتدة من 15 إلى 20 تشرين الاول /أكتوبر، والذي يتمحور حول التفاعلات والتواصل الأكاديمي والتبادلات الثقافية الدولية وتطوير الدبلوماسية بين البلدين.ووفقا لمتابعة المستشارية الثقافية الايرانية في العراق والتنسيق بين وزارتي العلوم الإيرانية والتعليم العالي العراقي، يتم تنظيم هذا المؤتمر.

وخلال هذا المؤتمر، سيتم تسليط الضوء على القدرات والإمكانات العلمية والبحثية وشرح أهم إنجازات التعاون العلمي والتكنولوجي وتطوير برامجها العلمية المشتركة، والتنسيق بين جامعات البلدين، وترسيخ أجواء التعاون العلمي.

كما سيتم التوقيع على تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة وتطوير التعاون المشترك بين المراكز العلمية والبحثية في البلدين. ويشمل جدول الأعمال ايضا على دراسة متغيرات المعرفة والاكتشافات العلمية في مختلف التخصصات.

علاوة على ذلك سيتم من خلال عقد اجتماعات وندوات افتراضية بين الجامعات والمراكز العلمية والأكاديمية في إيران والعراق دراسة التحديات القائمة وحلها على أساس العلاقات الثنائية، وسيتم تبادل الآراء وتشكيل لجان أكاديمية مشتركة لمتابعة وتنفيذ مذكرات التفاهم.