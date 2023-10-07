انت الان تتابع خبر إثر الإستيلاء على إراضيهم.. متظاهرون يقطعون طريق كربلاء – بغداد (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسلنا، إن اهالي منطقة أم غرائر أقدموا على قطع طريق كربلاء – بغداد الجديد.

وأضاف، أن تظاهر المواطنين وقطع الطريق؛ نتيجة الاستيلاء على أراضيهم من قبل جهات متنفذة. بحسب قولهم

وذكر مراسلنا، أن المتظاهرين طالبوا رئيس الوزراء وهيئة النزاهة بالتدخل؛ لإنقاذهم من سيطرة المتنفذين.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية المرور العامة، دخول طريق بغداد – كربلاء الجديد الخدمة.



وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الطريق المؤدي من بغداد إلى كربلاء (تقاطع اللطيفية - القامشلي - جسر الفاضلية على نهر الفرات - جرف النصر وصولا الى منطقة الخنافسة - الجمالية - مرقد الامام عون باتجاه كربلاء المقدسة بطول 8- كيلومتراً) دخل الآن رسمياً أمام حركة المركبات". وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الطريق المؤدي من بغداد إلى كربلاء (تقاطع اللطيفية - القامشلي - جسر الفاضلية على نهر الفرات - جرف النصر وصولا الى منطقة الخنافسة - الجمالية - مرقد الامام عون باتجاه كربلاء المقدسة بطول 8- كيلومتراً) دخل الآن رسمياً أمام حركة المركبات".