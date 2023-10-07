شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للناتو يشيد بإمدادات الأسلحة الألمانية لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرج، بقرار ألمانيا تسليم نظام دفاع جوي لأوكرانيا التي تتعرض لهجوم روسي.

وقال ستولتنبرج، في تصريحات صحفية: "أرحب بإعلان ألمانيا إرسال نظام دفاع جوي آخر من طراز باتريوت إلى أوكرانيا..أتفهم المخاوف من أن دعمنا لأوكرانيا يحمل خطر التصعيد، لكن الخطر يتضاءل مقارنة بالسماح لبوتين بالانتصار في هذه الحرب".

وحذر من أن بوتين إذا انتصر في الحرب ضد أوكرانيا، فمن المحتمل أن يستخدم العنف مرة أخرى.

تخوفات من التصعيد

كان المستشار الألماني أولاف شولتس، برر في وقت سابق قراره بعدم تسليم صواريخ كروز من طراز "تاوروس" التي يصل مداها إلى 500 كيلومتر إلى أوكرانيا، حاليا، بالتخوف من خطر التصعيد، وقال إنه يجب ضمان "عدم حدوث تصعيد في الحرب، وألا تصبح ألمانيا جزءا من الصراع".

وبدلا من ذلك، وعد شولتس، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بنظام دفاع جوي آخر من طراز باتريوت لأشهر الشتاء، وذلك على هامش قمة أوروبا في غرناطة بإسبانيا.