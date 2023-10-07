باحث في معهد الشرق الأوسط: الولايات المتحدة لن تتخلى عن قوات سوريا الديمقراطية وربما تترك الأمور تأخذ مجراها كما جرى في السابق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الدكتور “مصطفى التقي” الباحث في معهد الشرق الأوسط، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتخلى أبدا عن قوات سوريا الديمقراطية.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن الدور الأمريكي في سوريا عاد خطوات إلى الوراء وليست خطوة واحدة.

وبين أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تترك الأمور تأخذ مجراها كما جرى في السابق مع تركيا ولكن بشكل محدود.