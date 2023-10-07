شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة توتنهام ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

تقام اليوم السبت مباراة توتنهام ضد لوتون تاون وهي التي تجمع بينهما على ملعب كينلورث رود لحساب مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

مباراة توتنهام ضد لوتون تاون

تنطلق فعاليات مباراة توتنهام ضد لوتون تاون عند حلول الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة وتنقل عبر قناة بي ان سبورت اتش دي 4.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة توتنهام ضد لوتون تاون

وقبل المباراة يحتل فريق نادي توتنهام وصافة ترتيب البريميرليج برصيد سبعة عشر نقطة من خمسة انتصارات وتعادلين بلا خسارة بينما يحتل أصحاب الارض فريق نادي لوتون تاون المركز السابع عشر برصيد اربعة نقاط من فوز وتعادل وخمسة هزائم.