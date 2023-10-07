شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة لوتون تاون في البريميرليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

إستقر أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي توتنهام هوتسبيرز على التشكيلة التي سيخوض بها فريق نادي توتنهام الانجليزي اليوم مواجهة لوتون تاون في البريمرليج.

تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة لوتون تاون

وسيدخل السبيرز تلك المواجهة بالتشكيلة التالية:-

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو - روميرو - فان دي فين - أودوجي

خط الوسط: بيسوما - سار - ماديسون - كولوسيفسكي

خط الهجوم: ريتشارليسون - سون".

ومن المُنتظر أن تنطلق أطوار تلك المواجهة في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويسعى السبيرز لخطف النقاط الثلاثة من أجل تصدر البريميرليج ولو مؤقتًا في انتظار معرفة نتيجة مباراة مانشستر سيتي.