شكرا لقرائتكم خبر عن تردد القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي اليوم السبت والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل قطاع عريض من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية عن تردد القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي وهي التي تعد افتتاحية مباريات الجولة الثامنة من البريميرليج.

ويوفر لكم موقع السعودية سبورت 365 خلال مقالنا اليوم تردد القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

وتأتي تردد القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي وفق ما يلي:-

قناة Sky Sport 1 Deutschland.

القمر الصناعي: Astra 1B 1H 2C.

التردد: 12031.

الأستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة BT Sport 2 HD

القمر الصناعي Astra 2A 2B 2D.

التردد: 12515.

الأستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 22000.

توقيت متابعة المباراة

تنطلق فعاليات المواجهة عند حلول الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة ويعلق عليها البوشي.