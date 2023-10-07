شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة تشيلسي ضد بيرنلي في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

تقام اليوم السبت مباراة تشيلسي ضد بيرنلي وهي التي تجمع بينهما على ملعب إستاد تيرف مور لحساب مباريات الجولة الثامنة من الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

ويوفر لكم موقع السعودية سبورت خلال مقالنا اليوم كافة المعلومات الخاصة بتلك المواجهة فيما يخص توقيتها والقنوات التي تتولى عملية نقلها على الهواء مباشرة.

مباراة تشيلسي ضد بيرنلي

تنطلق فعاليات مباراة تشيلسي ضد بيرنلي عند حلول الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة وابوظبي تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباراة تشيلسي ضد بيرنلي

وقبل تلك المواجهة يحتل البلوز تشيلسي المركز الحادي عشر على لائحة ترتيب لبريميرليج برصيد ثمانية نقاط من انتصارين وتعادلين وثلاثة هزائم بينما يحتل بيرنلي المركز الثامن عشر برصيد اربعة نقاط من فوز وتعادل وخمسة هزائم.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد بيرنلي

تُنقل مباراة تشيلسي ضد بيرنلي عبر مجموعة من القنوات أبرزها ما يلي:-

beIN Sports HD 2

M4 Sport HD Hungary

Arena Sport 1 HD BiH

Eleven Sports 4 HD portugal

Arena Sport 7 HD Croatia

SuperSport Variety 3