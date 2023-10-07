شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة بيرنلي اليوم في الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

استقر الارجنتيني بوكتينيو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي تشيلسي على التشكيلة التي سيدخل بها مواجهة بيرنلي التي تجمع بينهما على ملعب تيرف مور لحساب مباريات الجولة الثامنة من البريميرليج.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة بيرنلي

وسيلعب البلوز مواجهة اليوم بالعناصر التالية:-

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.

خط الدفاع: مارك كوكوريلا، اكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، ليفي كولويل.

خط الوسط: كونور كالاغر، موسيس كايسيدو، انزو فيرنانديز.

خط الهجوم: ارماندو بورخا، ميخايلو مودريك.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبيرنلي وتوقيتها

تنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورتس اتش دي 3 عند حلول الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت مكة المكرمة