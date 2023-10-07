شكرا لقرائتكم خبر عن تردد القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد بيرنلي في البريميرليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يخوض فريق الكرة الأول بنادي تشيلسي اليوم السبت مواجهة قوية تلك التي يلاقي فيها فريق نادي بيرنلي على ملعب تيرف مور لحساب مباريات الجولة الثامنة من البريميرليج.

ويوفر لكم موقع السعودية سبورت 365 ضمن السلسلة الدورية والمستمرة الخاصة بنا تردد القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد بيرنلي في البريميرليج.

تردد القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد بيرنلي في البريميرليج

ويمكنكم الحصول على تردد القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد بيرنلي في البريميرليج وفق ما يلي:-

قناة TVP Sport HD

القمر الصناعي: Hot Bird.

التردد: 10834.

الأستقطاب: عمودي.

معدل الترميز، 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة AZ Tv

القمر الصناعي: AzerSpace 416°E.

التردد، 11169.

الأستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 20400.

توقيت متابعة المباراة

تنطلق فعاليات المباراة عند حلول الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة السادسة مساءًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.