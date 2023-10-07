شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

تستضيف أرضية ملعب إستاد أولد ترافورد اليوم السبت مباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد وهي التي تجمع بينهما لحساب لقاءات الجولة الثامنة من البريميرليج.

مباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد

تنطلق فعاليات مباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة السادسة مساءًا بتوقيت أبوظبي.

ويحتل المان يونايتد قبل تلك المواجهة المركز العاشر على لائحة ترتيب البريميرليج برصيد تسعة نقاط من سبعة جولات بالفوز في ثلاثة مباريات والخسارة في أربعة لقاءات.

في المقابل يحتل فريق نادي برينتفورد المركز الرابع عشر بعد أن جمع سبعة نقاط من فوز واربعة تعادلات وخسارتين.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد

تنقل مباراة المان يونايتد ضد برينتفورد عبر قناة بي ان سبورت اتش دي 3 ويعلق عليها المعلق الكبير التونسي عصام الشوالي.