شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل: الاتحاد الأوروبى ينصب نفسه وصيا على الشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، أن حزب إرادة جيل بجميع قياداته وأعضائه يستنكرون بشدة بيان البرلمان الأوروبي بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية، مؤكدا أن بيان الاتحاد الأوروبي يمثل تدخلا في شئون مصر، وأننا كحزب مصري نرفض هذا التدخل لأن مصر دولة ذات سيادة ولا تقبل أن تتلقى أي دروس أو إملاءات من أي جهة شاء من شاء وأبى من أبى.

وأضاف :" حزب إرادة جيل ونوابه بمجلس النواب والشيوخ يستنكرون هذا البيان الذي يكشف انحيازا الاتحاد الأوروبي لأهل الشر، كما أنه له سجل من السوابق السيئة في التعامل مع القضايا المصرية، وينصب نفسه وصيا على الشعب المصري، وهذا ما يرفضه الشعب المصري المحب لوطنه، وعلي الاتحاد الأوربي أن يهتم بما يدور في الدول الأوروبية من انتهاكات لحقوق المهاجرين وغيرها من الانتهاكات أو يهتم بالدول التي بها حروب وتحتاج إلى الأدوية والغذاء والأمن والأمان ونقول لأعضاء البرلمان الأوروبي بيانكم في مزبلة التاريخ ومرفوض.

وقال رئيس حزب إرادة جيل تيسير مطر في رسالة إلي من يستقون بالخارج:" إلى من يستقوي بالخارج ستنتهي الانتخابات ولن ننسى استقواءك بالخارج، وهذا التصرف هو شماعة الفشل، ونحن نرفض بيان الاتحاد الأوربي ونستنكره، ونؤكد تمسكنا برئيسنا عبد الفتاح السيسي ووقوفنا خلف القوات المسلحة والشرطة المصرية وقناعتنا بالديمقراطية المصرية".