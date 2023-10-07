اعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن "معركتنا مستمرة والعدو لا يعلم عن نتائجها شيئا، وسيصاب بالذهول عندما يستفيق من خيبته".
وتابع :"اخرجوا للمشاركة في طوفان الأقصى وأربكوا عدوكم الواهن كبيت العنكبوت، وندعو شعبنا في الضفة والقدس للمشاركة في معركط طوفان الأقصى".
ودعا "أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس بالنفير والمشاركة في معركة طوفان القدس".
كانت هذه تفاصيل خبر الناطق باسم القسام: معركتنا مستمرة والعدو لا يعلم عن نتائجها شيئا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.