الناطق باسم القسام: معركتنا مستمرة والعدو لا يعلم عن نتائجها شيئا

اعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن "معركتنا مستمرة والعدو لا يعلم عن نتائجها شيئا، وسيصاب بالذهول عندما يستفيق من خيبته".

وتابع :"اخرجوا للمشاركة في طوفان الأقصى وأربكوا عدوكم الواهن كبيت العنكبوت، وندعو شعبنا في الضفة والقدس للمشاركة في معركط طوفان الأقصى".

ودعا "أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس بالنفير والمشاركة في معركة طوفان القدس".