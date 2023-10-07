إذاعة الجيش الإسرائيلي: دفعة جديدة من الصواريخ على منطقة القدس

اعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، سقوط دفعة جديدة من الصواريخ على منطقة القدس. كما افادت قناة "الجزيرة" عن استمرار سماع دوي القصف وصافرات الإنذار في مناطق القدس وتل أبيب. من جهة اخرى، أكد محرر الشؤون الأمنية والعسكرية في موقع والا الإسرائيلي، بأن "عناصر القسام باغتت إسرائيل بشكل كامل في البر والجو والبحر".

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