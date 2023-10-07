بارك حزب الله في بيان "للشعب الفلسطيني المقاوم ومجاهدي الفصائل الفلسطينية البطلة وبالاخص الاخوة الاعزاء في كتائب القسام وحركة المقاومة الاسلامية حماس بالعملية البطولية الواسعة النطاق والمكللة بالظفر والتأييد الالهي والوعد بالنصر النهائي الشامل.".
وراى حزب الله ان "هذه العملية المظفرة هي رد حاسم على جرائم الإحتلال المتمادية والتعدي المتواصل على المقدسات والأعراض والكرامات وتأكيد جديد على أن إرادة الشعب الفلسطيني وبندقية المقاومة هي الخيار الوحيد في مواجهة العدوان والإحتلال ورسالة الى العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي بأسره وخاصة أولئك الساعين الى التطبيع مع هذا العدو أن قضية فلسطين قضية حية لا تموت حتى النصر والتحرير.".
ودعا حزب الله "شعوب أمتنا العربية والاسلامية والاحرار في العالم الى إعلان التأييد والدعم للشعب الفلسطيني وحركات المقاومة التي تؤكد وحدتها الميدانية بالدم والقول والفعل".
واضاف :"قيادة المقاومة الاسلامية في لبنان تواكب التطورات الهامة على الساحة الفلسطينية عن كثب وتتابع الاوضاع الميدانية باهتمام بالغ وهي على اتصال مباشر مع قيادة المقاومة الفلسطينية في الداخل والخارج وتجري معها تقييما متواصلا للاحداث وسير العمليات ولذا ندعو حكومة العدو الصهيوني الى قراءة العبر والدروس الهامة التي كرستها المقاومة الفلسطينية في الميدان وساحات المواجهة والقتال.".
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: نواكب التطورات على الساحة الفلسطينية ونتابع الاوضاع الميدانية ونحن على اتصال مباشر مع المقاومة الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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