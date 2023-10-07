نتانياهو: نحن في حالة حرب وأمرت بتطهير المستوطنات من الإرهابيين وبعملية واسعة النطاق لتعبئة الاحتياط

اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أن "اسرائيل في حالة حرب"، مشيرا الى انه "أمرت بتطهير المستوطنات من الإرهابيين وبعملية واسعة النطاق لتعبئة الاحتياط". وشدد نتانياهو على ان "حركة حماس شنت هجوما قاتلا مفاجئا ضد دولة إسرائيل ومواطنيها"، مضيفا :"نحن في حالة حرب وسننتصر فيها وأطلب من مواطني إسرائيل الانصياع لأوامر الجيش وقوات الأمن".

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