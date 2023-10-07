تفجير سيارة في خيرسون وإصابة مسؤول حزبي

أفاد السناتور الروسي إيغور كاستوكيفيتش بأن "مسؤولا في فرع حزب "روسيا الموحدة" في مدينة نوفايا كاخوفكا بمقاطعة خيرسون، أصيب بجروح بالغة بعدما تعرضت سيارته لتفجير صباح اليوم السبت".

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