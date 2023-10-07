طوفان الأقصى وتل أبيب تحترق.. حماس تشن هجوما مباغتا.. والمقاومة الفلسطينية تأسر عددا من جنود الاحتلال وتدمر دبابة إسرائيلية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم السبت، صورا قالت إنها تعود لجنود إسرائيليين تم أسرهم في عملية التسلل التي نفذها عناصر من الكتائب داخل مستوطنات الغلاف.

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان القسام إطلاق أكثر من 5 آلاف صاروخ مع بدء "عملية طوفان الأقصى".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "حماس" تمكنت من أسر 35 إسرائيليا حتى الآن، بحسب ما نقل موقع "إرم نيوز".

كما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مقاتلين أسروا عدداً من الإسرائيليين، ونشرت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس لقطات مصورة تظهر ما يبدو أنها دبابة إسرائيلية مدمرة.

وأظهرت مقاطع فيديو مجموعة من المسلحين الفلسطينيين تنجح باقتحام مستوطنة سديروت المتاخمة لقطاع غزة.

ووفقا لقناة "روسيا اليوم"، فقد دارت حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن أكثر من 100 إسرائيلي أصيبوا في هجمات صاروخية في جنوب ووسط البلاد، بعضهم في حالة حرجة.

وقامت المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة، فجر اليوم السبت، بإطلاق مئات الصواريخ باتجاه مستوطنات الغلاف، ووصلت الصواريخ إلى تل أبيب.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الهجوم على إسرائيل خلف عددا من القتلى ومئات المصابين، وعددا غير معروف من الرهائن.

وفي بيان رسمي، أعلن محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن بدء عملية "طوفان الأقصى"، كاشفاً أنه تم إطلاق 5 آلاف صاروخ خلال نصف ساعة.

ودعا "الضيف" الفلسطينيين في الضفة إلى "كنس الاحتلال نصرة للأقصى".

كما دعا محمد الضيف "المقاومة الإسلامية في لبنان والعراق وسوريا واليمن إلى الالتحام مع المقاومة في فلسطين".