شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.6 درجة يهز شمال غرب أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - رويترز

قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالاً بقوة 5.6 درجة هز شمال غرب أفغانستان السبت.

وعدل المركز قوة الزلزال بالخفض بعد أن أعلن في البداية أنها بلغت 6.2 درجة، وقال إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

تحدث الهزات الأرضية حين تكون هناك حركة مفاجئة على امتداد الصفائح التكتونية التي تشكل سطح الكرة الأرضية، فتحدُث شروخ في مكان اصطدامات الصفائح.

أفغانستان معرضة للهزات الأرضية لأنها واقعة في قمة عدد من الخطوط التي تلتقي عندها الصفائح الهندية والأورو آسيوية.

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أي هزات أخرى ضربت افغانستان ؟

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على مدى العقد المنصرم قتل سبعة آلاف شخص نتيجة هزات أرضية في أفغانستان حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يموت ما معدله 560 شخصاً كل سنة نتيجة الهزات الأرضية.

وقد تسببت أحدث الهزات المتلاحقة في مقتل 20 شخصاً في شهر يناير/كانون الثاني 2022 غربي البلاد ودمرت مئات المنازل.

وفي عام 2015 قتلت هزة هندو كوش التي بلغت قوتها 7.5 399 شخصاً ، وقد أمكن الشعور بالهزة في إقليم تشينجيانغ في الصين.

وأدت هزتان متلاحقتان في جبال هندو كوش إلى مقتل 1100 شخص عام 2002.

وكانت هزة أرضية في فبراير/شباط من عام 1998 في نفس المنطقة قد قتلت 4 آلاف شخص وشردت 15 ألفاً آخرين.