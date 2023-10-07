شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 بعد تحطم طائرة خفيفة في ريف أستراليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيدني - رويترز

قالت الشرطة في أستراليا: إن طائرة خفيفة تحطمت في منطقة ريفية بولاية نيو ساوث ويلز، الجمعة، مما أسفر عن مقتل الطيار وثلاثة أطفال كانوا على متنها.

أقلعت الطائرة سيروس إس آر22 من كانبيرا وتحطمت نحو الساعة الثالثة ظهراً بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت غرينتش) بالقرب من بلدة كوينبيان التي تبعد نحو 290 كيلومتراً عن سيدني.

وقالت الشرطة: إن خدمات الطوارئ استجابت لبلاغات عن تحطم طائرة واشتعال النيران فيها.

وأضافت أن قوة الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق لكن لم ينج أحد من الحادث.