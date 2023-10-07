انت الان تتابع خبر السوداني: استيراد الغاز التركمانستاني ضمن رؤية الحكومة واستراتيجيتها بتنويع المصادر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "السوداني استقبل، وزير الدولة لشؤون الغاز في تركمانستان، مقصد بابايف والوفد المرافق له"، مبيناً أن "اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، وتعزيز أطر التعاون في مجال الطاقة والغاز، الذي تُوج بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة لاستيراد الغاز التركمانستاني إلى العراق، لسدّ حاجة محطات الإنتاج والمنظومة الكهربائية منه".وبارك السوداني "توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الكهرباء ووزارة الغاز التركمانستانية، لتوريد الغاز، حيث من المقرر أن يتوجه وفد عراقي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري إلى تركمانستان لتوقيع العقود".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن "الحكومة قد أولت اهتماماً كبيراً بقطاع الطاقة في العراق وجعلته من أبرز أولوياتها وأساساً لتطوير الاقتصاد وتنويعه، وتنمية باقي القطاعات الحيوية".

وأوضح السوداني، أنّ "العراق يمتلك ثروة كبيرة من الغاز لكنه يحتاج إلى وقت لاستثماره بالشكل الأمثل، بعد أن تأخر في هذا الأمر لسنوات مضت"، مشيراً إلى أن "الاتجاه لاستيراد الغاز التركمانستاني يأتي ضمن رؤية الحكومة وستراتيجيتها في تنويع مصادر استيراد الغاز، وكذلك تنويع مصادر الطاقة لضمان استمرارية عمل محطات توليد الكهرباء".

من جانبه، نقل بابايف تحيات رئيس تركمانستان إلى "رئيس مجلس الوزراء، وعبّر عن "رغبة بلاده في تعزيز التعاون المشترك، بين العراق وتركمانستان في مختلف المجالات، بما يسهم في تطوير العلاقات بين البلدين، ويحقق مصالح شعبيهما".