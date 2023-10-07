انت الان تتابع خبر السوداني: استيراد الغاز التركمانستاني ضمن رؤية الحكومة واستراتيجيتها بتنويع المصادر والان مع التفاصيل
وبارك السوداني "توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الكهرباء ووزارة الغاز التركمانستانية، لتوريد الغاز، حيث من المقرر أن يتوجه وفد عراقي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري إلى تركمانستان لتوقيع العقود".
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن "الحكومة قد أولت اهتماماً كبيراً بقطاع الطاقة في العراق وجعلته من أبرز أولوياتها وأساساً لتطوير الاقتصاد وتنويعه، وتنمية باقي القطاعات الحيوية".
وأوضح السوداني، أنّ "العراق يمتلك ثروة كبيرة من الغاز لكنه يحتاج إلى وقت لاستثماره بالشكل الأمثل، بعد أن تأخر في هذا الأمر لسنوات مضت"، مشيراً إلى أن "الاتجاه لاستيراد الغاز التركمانستاني يأتي ضمن رؤية الحكومة وستراتيجيتها في تنويع مصادر استيراد الغاز، وكذلك تنويع مصادر الطاقة لضمان استمرارية عمل محطات توليد الكهرباء".
من جانبه، نقل بابايف تحيات رئيس تركمانستان إلى "رئيس مجلس الوزراء، وعبّر عن "رغبة بلاده في تعزيز التعاون المشترك، بين العراق وتركمانستان في مختلف المجالات، بما يسهم في تطوير العلاقات بين البلدين، ويحقق مصالح شعبيهما".