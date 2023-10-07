انت الان تتابع خبر القبض على متهم بالقتل وآخر سرق 55 مليون دينار في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب حي العامل لمكافحة الإجرام تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب بجريمة قتل ضمن قاطع المسؤولية، حيث ضبط بحوزته سلاح من نوع كلاشنكوف"، مشيرا الى "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات ".



وأضاف البيان، أن "مفارز مكتب الكرادة لمكافحة الإجرام، ألقت القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (٥٥) مليون دينار عراقي من أحد الأشخاص ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد، وبعد التحري وجمع المعلومات وجهد كبير تم التوصل الى المتهم والقبض عليه، وتم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

