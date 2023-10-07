بسبب "إسرائيل".. وطني الصالات يرفض خوض مباراته الافتتاحية بتصفيات آسيا (صور)

وذكر اتحاد الكرة، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وفدُ منتخبنا الوطنيّ لكرة الصالات رفض خوضَ اللقاء الإفتتاحيّ لتصفياتِ كأس آسيا أمام نظيره المنتخب الماليزي، بعدَ أن تفاجأ الوفدُ بوضع علم (الكيان الصهيوني) مع الأعلام التي توشحت بها صالةُ البطولة من دون وجودٍ لعلم العراق".وأضاف، أن "رئيسُ الوفد، فراس بحر العلوم، اشترط إقامةَ المباراة بعد إزالةِ العلم المذكور، ووضع علم العراق بدلاً عنه وفي المكان نفسه".

وبحسب البيان، سلّم المديرُ الإداريّ للمنتخبِ، علي عيسى، ورقةَ الاعتراض إلى "ممثلي الاتحاد الآسيويّ (المشرفين على البطولة) الذين قاموا بدورهم باتخاذِ قرارٍ سريعٍ بإزالة علم (الكيان الصهيوني)، ورفع علم العراق داخل صالةِ اللعب، ليعلن مشرفُ المباراة استئنافَ المواجهة بين المنتخبين".