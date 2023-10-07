شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أسرة من أصل هندي داخل منزلهم بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عثرت السلطات الأمريكية على زوجين من أصل هندي وطفليهما مقتولين في منزلهم بولاية نيوجيرسي، وتجري الشرطة تحقيقا في القضية بوصفها جريمة قتل.

وقال بيان لشرطة بلينسبورو إنه تم العثور على تيج برتاب سينج (43 عاما) وسونيل باريهار (42 عاما) وطفليهما 6 و10 أعوام في منزلهم في بلينسبورو.

حادث فردي

أعلن المدعي العام لمقاطعة ميدلسكس، يولاندا سيكوني، ورئيس قسم شرطة بلينسبورو، إيمون بلانشارد، أن جريمة القتل قيد التحقيق حاليًا.

وقال بلانشارد: "يرجى التأكد من أن هذا حدث منعزل ولا توجد مخاوف إضافية على سلامة المجتمع فيما يتعلق بهذا الحادث".