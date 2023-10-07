شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا.. مقتل 4 بينهم أطفال في تحطم طائرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشرطة في أستراليا إن طائرة خفيفة تحطمت في منطقة ريفية بولاية نيو ساوث ويلز، مما أسفر عن مقتل الطيار وثلاثة أطفال كانوا على متنها.

وأقلعت الطائرة سيروس إس آر22 من كانبيرا وتحطمت في حوالي الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش) بالقرب من بلدة كوينبيان التي تبعد حوالي 290 كيلومترا عن سيدني.

حوادث تحطم الطائرات في أستراليا

وأوضحت الشرطة أن خدمات الطوارئ استجابت لبلاغات عن تحطم طائرة واشتعال النيران فيها، مبينة أن قوة الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق لكن لم ينج أحد من الحادث.

وقبل فترة أسفر حادث تحطم طائرة أمريكية عسكرية على جزيرة أسترالية، عن مقتل 3 عناصر من سلاح مشاة البحرية الأمريكية "المارينز"، وفق ما ذكره مسؤول عسكري أمريكي آنذاك.

وأوضح المسؤول العسكري في سلاح مشاة البحرية الأمريكية، عبر بيان، إن الطائرة كان تُقل 23 عنصرًا، مؤكدا مقتل 3 منهم ونقل 5 آخرين إلى المستشفى في حال خطرة.